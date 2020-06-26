Американские истребители перехватили вблизи Аляски два военных самолета РФ
Российские самолеты прошли в пределах 50 миль от острова Унимак, сообщило командование аэрокосмической обороны Северной Америки (NORAD) в Twitter .
В командовании заявили, что российские Ил-38 оставались в международном воздушном пространстве и не входили в воздушное пространство Соединенных Штатов Америки или Канады.
"В пятый раз за месяц NORAD продемонстрировало свою готовность и способность защищать родину, перехватив российские военные самолеты, вошли в нашу отличительную зону противовоздушной обороны Аляски", - говорится в заявлении.
Напомним, американские истребители F-22 дважды перехватывали российские бомбардировщики Ту-95 вблизи Аляски в начале июня.
Кроме того, российские Ил-38 приближались к границам Аляски в апреле, тогда их также перехватывали американские истребители F-22.
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