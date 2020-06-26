Американские истребители перехватили вблизи Аляски два военных самолета РФ

26 июня, 2020, 14:33

Американские истребители F-22 вчера вечером перехватили два российских противолодочных самолета Ил-38, которые приблизились к Аляске

Российские самолеты прошли в пределах 50 миль от острова Унимак, сообщило командование аэрокосмической обороны Северной Америки (NORAD) в Twitter .

В командовании заявили, что российские Ил-38 оставались в международном воздушном пространстве и не входили в воздушное пространство Соединенных Штатов Америки или Канады.

"В пятый раз за месяц NORAD продемонстрировало свою готовность и способность защищать родину, перехватив российские военные самолеты, вошли в нашу отличительную зону противовоздушной обороны Аляски", - говорится в заявлении.

Напомним, американские истребители F-22 дважды перехватывали российские бомбардировщики Ту-95 вблизи Аляски в начале июня.

Кроме того, российские Ил-38 приближались к границам Аляски в апреле, тогда их также перехватывали американские истребители F-22.