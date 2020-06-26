76 лет тюремных приговоров на шестерых: Украина призвала мир усилить санкции против РФ за репрессии в оккупированном Крыму

26 июня, 2020, 08:49

Министерство иностранных дел выразило протест в связи с продолжением преследования незаконно удерживаемых в России граждан Украины по сфабрикованным обвинениям в терроризме

Об этом сообщает пресс-служба министерства.

12 ноября 2019 Муслим Алиев был противоправно приговорен к 19 годам заключения, Инвер Бекиров - 18 лет, Вадим Сирук - 12 лет, Рефат Алимов - 8 лет, Арсен Джепаров - 7 лет, Эмир-Усеин Куку - до 12 годам" заключения.

"Рассматриваем это решение как подтверждение противоправного применения Россией национального уголовного законодательства для политически мотивированной репрессивной кампании по преследованию граждан Украины, что является нарушением обязательств России как государства-оккупанта согласно международного гуманитарного права", - говорится в сообщении.

Отдельно фиксируется как нарушение международного права перемещение подсудимых и осужденных из Крыма на РФ, а также недопущение их встреч с консулами Украины.

"Российская Федерация должна немедленно освободить незаконно удерживаемых граждан Украины и в полном объеме выполнить резолюции Генеральной Ассамблеи ООН "Территориальная целостность Украины" от 27 марта 2014 года, "Состояние прав человека в Автономной Республике Крым и г.. Севастополь (Украина)" 2016-2019 гг., а также приказ Международного суда ООН по мерам пресечения в рамках иска Украины против Российской Федерации о применении Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации", - говорится в заявлении.

Там также призвали мир усилить политико-дипломатическое и санкционное давление на РФ с целью прекращения Россией нарушений своих обязательств в соответствии с международным правом и прав человека в оккупированном Крыму, освобождения всех незаконно удерживаемых граждан Украины и восстановление территориальной целостности в международно признанных границах.