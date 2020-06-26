66% украинцев считают, что коронавирус имеет искусственное происхождение, - опрос

26 июня, 2020, 13:00

Согласно опросу, лишь 18% украицев считают, что COVID-19 имеет природное происхождение

Об этом говорится в результате опроса Киевского международного института социологии ( КМИС ).

Во время интервью респондентов просили выбрать, с каким из трех утверждений о происхождении коронавируса и его распространении в мире они согласны в большей степени.

Утверждение охватывают такие взгляды:

естественное возникновение и впоследствии распространения в мире;

искусственная разработка в лаборатории, но случайное распространение в мире;

специальная разработка и умышленное распространение в мире для уменьшения численности населения и / или ущерба отдельным странам.

Кроме этого, респонденты могли назвать свой вариант.

Больше всего респондентов - каждый третий, 37% - выбрали вариант, что коронавирус был "специально разработан и намеренно распространен в мире для уменьшения численности населения и / или ущерба отдельным странам".

Читайте также: Эпидемия коронавируса произошла из-за утечки в китайской лаборатории в Ухане, - Данилов

Еще 29% выбрали вариант, коронавирус "сделан искусственно в лаборатории, но его распространение в мире было случайностью". Таким образом, 66% респондентов выбрали один из двух вариантов, который означает искусственное происхождение коронавируса. Выбрали варианты, что коронавирус появился естественным путем и затем распространился на свет - 18%.

КМИС проводил опрос методом CATI (телефонные интервью с использованием компьютера, computer-assistedtelephoneinterviews) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров с 31 мая по 4 июня 2020 года КМИС провел опрос методом CATI. В выборку не включаются территории, которые временно не контролируются властью Украины - АР Крым, отдельные районы Донецкой и Луганской областей. В ходе опроса проведено 2000 интервью.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb