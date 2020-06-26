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Espreso.tvОбщество66% украинцев считают, что коронавирус имеет искусственное происхождение, - опрос

66% украинцев считают, что коронавирус имеет искусственное происхождение, - опрос


фото: reuters
Согласно опросу, лишь 18% украицев считают, что COVID-19 имеет природное происхождение

Об этом говорится в результате опроса Киевского международного института социологии ( КМИС ).

Во время интервью респондентов просили выбрать, с каким из трех утверждений о происхождении коронавируса и его распространении в мире они согласны в большей степени.

Утверждение охватывают такие взгляды:

  • естественное возникновение и впоследствии распространения в мире;
  • искусственная разработка в лаборатории, но случайное распространение в мире;
  • специальная разработка и умышленное распространение в мире для уменьшения численности населения и / или ущерба отдельным странам.

Кроме этого, респонденты могли назвать свой вариант.

Больше всего респондентов - каждый третий, 37% - выбрали вариант, что коронавирус был "специально разработан и намеренно распространен в мире для уменьшения численности населения и / или ущерба отдельным странам".

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Еще 29% выбрали вариант, коронавирус "сделан искусственно в лаборатории, но его распространение в мире было случайностью". Таким образом, 66% респондентов выбрали один из двух вариантов, который означает искусственное происхождение коронавируса. Выбрали варианты, что коронавирус появился естественным путем и затем распространился на свет - 18%.

КМИС проводил опрос методом CATI (телефонные интервью с использованием компьютера, computer-assistedtelephoneinterviews) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров с 31 мая по 4 июня 2020 года КМИС провел опрос методом CATI. В выборку не включаются территории, которые временно не контролируются властью Украины - АР Крым, отдельные районы Донецкой и Луганской областей. В ходе опроса проведено 2000 интервью.

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