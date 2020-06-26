55 медучреждений Украины бесплатно получат системы мониторинга ipro2 для людей с диабетом

26 июня, 2020, 10:50

Система мониторинга помогает пациентам и врачам корректировать лечение. Исследование можно делать людям с диабетом 1 и 2 типа

55 лечебно-профилактических учреждений Украины бесплатно получат современные системы непрерывного мониторинга iPro2. Это датчики, которые автоматически определяют уровень сахара в крови у людей, живущих с сахарным диабетом. Под наблюдением врачей людей с диабетом диагностируют от 4-х до 6-ти дней. Затем все данные анализируют на компьютере и корректируют лечение, если это требуется.

"Система морниторинга помогает пациентам и врачам корректировать лечение. Исследование можно делать людям с диабетом 1 и 2 типа. Оно занимает до 6 дней и проводится под контролем врача. Специалист прикрепляет маленькое устройство к сенсору и проводит больному минимальный инструктаж. Задача пациента в последующие дни - фиксировать самочувствие в дневник или мобильное приложение. По результатам мониторинга определяются дальнейшие шаги, если показатели в норме, то лечение можно продолжать; а если нет, то врач подберет новую схему лечения ", - рассказывает эндокринолог высшей категории, заведующая отделением Всеобщей эндокринной патологии и обмена веществ Киевского городского эндокринологического центра Диана Мельник.

Системы мониторинга и сенсоры для отечественных больниц обеспечила датская компания "Ново Нордиск", которая уже 100 лет занимается лечением сахарного диабета. Главной целью компании является победа над сахарным диабетом.

"Мы понимаем, что наша задача главная это содействие доступу людей, страдающих диабетом, к современным методам лечения и современным методам диагностики. Для того чтобы люди с диабетом смогли жить полноценной жизнью, которая не отличалась бы от жизни обычных людей, не имеющих диабета ", - говорит Генеральный директор ООО "Ново Нордиск УКРАИНА" Владислав Мороз.

В Украине по разным данным около 3,5 миллиона людей с диабетом, однако знают о своем диагнозе лишь 1,2 миллиона. К счастью, существуют современные методы диагностики и лечения, значительно облегчающие жизнь с диабетом. Теперь у людей с диабетом появится возможность бесплатно проходить суточный мониторинг и лучше контролировать свой диабет.

"Исследование у нас проводились бесплатно. Больницы передали достаточное количество сенсоров. Поэтому, пожалуйста, можете обращаться. Мы всегда поможем, научим, расскажем", - говорит Диана Мельник.

Большинство систем уже доставили в больницы Украины.