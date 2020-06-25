Зеленский прибыл на Прикарпатье из-за наводнения

25 июня, 2020, 20:43

Об этом сообщает Офис президента.

"Президент лично осмотрит территории региона, пострадавшие от наводнений. Также Зеленский пообщается с жителями одного из сел, которое оказалось в зоне стихийного бедствия", - говорится в сообщении.

Отмечается, что он проведет совещание по вопросам ликвидации последствий стихии на территории западных областей.

Карпатский национальный природный парк советует туристам воздержаться от путешествий по маршруту "Урочище Женець - водопад Гук", поскольку наводнением разрушена дорога и участок маршрута находится в аварийном состоянии.