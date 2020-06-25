Южанина: Закон № 466 увеличил расходы бизнеса и усложнил администрирование налогов

25 июня, 2020, 08:52

Народный депутат утверждает, что введенные изменения вредят развитию бизнеса в Украине

Закон № 466 увеличивает расходы бизнеса на ведение налоговой отчетности и усложняет налоговое администрирование.

Об этом нардеп от фракции "Европейская солидарность", член налогового комитета Верховной Рады Нина Южанина заявила во время Великого эфира Василия Зимы на телеканале "Эспрессо".

"Есть две крайности - или плательщик будет всегда виноват - для того, чтобы снять с себя ответственность. Или каждый плательщик, у которого есть деньги и возможности, договорится о том, что он не виноват. Будет вынесено решение комиссии и такой плательщик за неуплату налогов не будет привлечен к финансовой ответственности ", - сказала Южанина.

По ее словам, документ вносит изменения в нескольких направлениях: "Это те нормы, которые затрудняют процедуры администрирования, увеличивают расходы налогоплательщиков на ведение учета и отчетности. И это нормы, которые увеличивают административный и фискальное давление. А еще есть подгруппа норм, касающихся физических лиц-предпринимателей (ФЛП) как на общей системе налогообложения, так и на упрощенной системе".

Народный депутат утверждает, что введенные изменения вредят развитию бизнеса в Украине.