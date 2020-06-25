Во Львове к ВНО не допустили 32 учителей из COVID-19, - Садовый

25 июня, 2020, 14:38

Во Львове на COVID-19 протестировали всех учителей, которые имели приобщиться к сдаче ВНО, 32 преподавателей оказались инфицированными

Об этом мэр написал города Андрей Садовый в Telegram.

"Все 1645 учителей, привлеченных к проведению оценки, прошли ИФА-тестирования. 32 работников заменили из-за болезни. Наша обязанность сделать все необходимое, чтобы дети думали об обучении, а не волновались об опасности заражения. Именно поэтому все организовано четко по протоколу ", - сообщил он.