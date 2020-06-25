Во Львове к ВНО не допустили 32 учителей из COVID-19, - Садовый
25 июня, 2020, 14:38
Во Львове на COVID-19 протестировали всех учителей, которые имели приобщиться к сдаче ВНО, 32 преподавателей оказались инфицированными
Об этом мэр написал города Андрей Садовый в Telegram.
"Все 1645 учителей, привлеченных к проведению оценки, прошли ИФА-тестирования. 32 работников заменили из-за болезни. Наша обязанность сделать все необходимое, чтобы дети думали об обучении, а не волновались об опасности заражения. Именно поэтому все организовано четко по протоколу ", - сообщил он.
- 25 июня в Украине началась основная сессия внешнего независимого оценивания.
- Напомним, что 24 июня Львовский городской комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций позволила работу заведений общественного питания, спортивных и фитнес-клубов.
- В то же время по данным Минздрава, по состоянию на 24 июня Львовщина зачислена в регионы с широким распространением коронавируса.
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