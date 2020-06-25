Венгрия откроет все пункты пропуска на границе с Украиной с 29 июня
Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" .
"В понедельник на следующей неделе мы откроем все контрольно-пропускные пункты между Венгрией и Украиной ... И таким образом мы обеспечим передвижения через границу. Хотя правила проезда в другую страну будут храниться", - цитирует издание слова министра иностранных дел Венгрии Петер Сиярто.
Министр отметил, что правила въезда не изменятся: граждане Венгрии смогут без ограничений попасть в страну, а украинцы могут ехать в Венгрию транзитом или на 24 часа максимум на 30 км.
В то же время Сиярто отметил, что пока не может назвать конкретной даты возобновления воздушного и железнодорожного сообщения между Украиной и Венгрией.
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