Венгрия откроет все пункты пропуска на границе с Украиной с 29 июня

25 июня, 2020, 14:52

Венгрия откроет все пункты пропуска на границе с Украиной в понедельник, 29 июня

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" .

"В понедельник на следующей неделе мы откроем все контрольно-пропускные пункты между Венгрией и Украиной ... И таким образом мы обеспечим передвижения через границу. Хотя правила проезда в другую страну будут храниться", - цитирует издание слова министра иностранных дел Венгрии Петер Сиярто.

Министр отметил, что правила въезда не изменятся: граждане Венгрии смогут без ограничений попасть в страну, а украинцы могут ехать в Венгрию транзитом или на 24 часа максимум на 30 км.

В то же время Сиярто отметил, что пока не может назвать конкретной даты возобновления воздушного и железнодорожного сообщения между Украиной и Венгрией.

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