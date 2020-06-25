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Espreso.tvОбществоВ ВСУ за минувшие сутки зафиксировали семь новых случаев COVID-19

В ВСУ за минувшие сутки зафиксировали семь новых случаев COVID-19


фото: reuters
По состоянию на утро 25 июня в Вооруженных силах Украины на COVID-19 пока болеет 146 человек, за минувшие сутки зарегистрировано 7 новых случаев

Об этом сообщает Командование медицинских сил ВСУ на странице в Facebook .

"По состоянию на 10:00 25 июня в Вооруженных силах Украины болеют 146 человек острой респираторной болезни COVID-19, вызванную коронавируса SARS-CoV-2. Всего за время пандемии выздоровели - 290 человек, летальных случаев - пять", - говорится в сообщении.

Так, за прошедшие сутки зарегистрировано семь новых случаев COVID-19. Из них в Военно-медицинском клиническом центре Западного региона на лечении находятся двое военнослужащих. Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, они получают необходимое лечение.

Кроме того, на лечении дома под наблюдением медицинской службы находятся пять человек (Львовская область - четверо военнослужащих и Днепропетровская область - один сотрудник ВСУ). Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, у них наблюдается легкое течение заболевания.

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