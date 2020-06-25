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Espreso.tvОбществоВ Варшаве с моста упал автобус с пассажирами, есть погибшие и более 20 пострадавших

В Варшаве с моста упал автобус с пассажирами, есть погибшие и более 20 пострадавших

В Варшаве в результате падения автобуса с моста погибли по меньшей мере два человека, и более 20 пострадали

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на польские СМИ.

Двухсекционный автобус маршрута 186 упал с моста Грота-Ровецкого. В транспортном средстве ехали около 30 человек, сообщают пожарные.

В результате аварии автобус разломился пополам. Его первая часть - вместе с пассажирами - упала с высоты около пяти метров.

На место направляются чрезвычайные службы. Уже прибыли скорая помощь и вертолет.

Канал TVN24 со ссылкой на информацию мэрии сообщает об одном погибшем. Другие СМИ приводят данные о как минимум двух жертвах. Также сообщается о по меньшей мере 20 пострадавших. Предварительно речь идет о нескольких людях в тяжелом состоянии.

Причины аварии пока неизвестны.

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