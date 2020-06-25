 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоВ течение прошлых суток бойцы ООС уничтожили трех и ранили двух оккупантов, - штаб

В течение прошлых суток бойцы ООС уничтожили трех и ранили двух оккупантов, - штаб

В среду, 24 июня, российские войска на Донбассе 5 раз обстреляли украинские позиции, в том числе из запрещенных Минскими соглашениями 82-мм минометов

Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" недалеко от населенного пункта Широкино захватчики били из 82-мм минометов, крупнокалиберных пулеметов, станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов.

По укреплениям на подступах к Старогнатовке и Марьинке противник применил гранатометы различных систем, крупнокалиберных пулемета и стрелковое оружие.

Несколько раз россияне стреляли в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" возле Хутора Вильный из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил вследствие вражеских обстрелов не зафиксировано.

В ответ на действия оккупантов украинские военные открывали прицельный огонь по вражеским опорных пунктах. По уточненным разведки, 22 и 23 июня бойцы ООС уничтожили трех и ранили двух оккупантов.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

25 июня, 2020 четверг

24 июня, 2020 среда

больше новостей

25 июня, 2020 четверг

24 июня, 2020 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать