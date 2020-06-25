В течение прошлых суток бойцы ООС уничтожили трех и ранили двух оккупантов, - штаб

25 июня, 2020, 07:30

В среду, 24 июня, российские войска на Донбассе 5 раз обстреляли украинские позиции, в том числе из запрещенных Минскими соглашениями 82-мм минометов

Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" недалеко от населенного пункта Широкино захватчики били из 82-мм минометов, крупнокалиберных пулеметов, станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов.

По укреплениям на подступах к Старогнатовке и Марьинке противник применил гранатометы различных систем, крупнокалиберных пулемета и стрелковое оружие.

Несколько раз россияне стреляли в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" возле Хутора Вильный из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил вследствие вражеских обстрелов не зафиксировано.

В ответ на действия оккупантов украинские военные открывали прицельный огонь по вражеским опорных пунктах. По уточненным разведки, 22 и 23 июня бойцы ООС уничтожили трех и ранили двух оккупантов.

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