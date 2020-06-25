В течение прошлых суток бойцы ООС уничтожили трех и ранили двух оккупантов, - штаб
Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" недалеко от населенного пункта Широкино захватчики били из 82-мм минометов, крупнокалиберных пулеметов, станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов.
По укреплениям на подступах к Старогнатовке и Марьинке противник применил гранатометы различных систем, крупнокалиберных пулемета и стрелковое оружие.
Несколько раз россияне стреляли в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" возле Хутора Вильный из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Потерь среди военнослужащих Объединенных сил вследствие вражеских обстрелов не зафиксировано.
В ответ на действия оккупантов украинские военные открывали прицельный огонь по вражеским опорных пунктах. По уточненным разведки, 22 и 23 июня бойцы ООС уничтожили трех и ранили двух оккупантов.
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