В Славянске произошло возгорание коронавируса, инфицировано 22 работника психоневрологического интерната
25 июня, 2020, 12:10
В Донецкой области зафиксировали 22 случая заболевания COVID-19 в Славянском психиатрическом интернате
Об этом сообщил председатель Донецкой ОГА Павел Кириленко в Facebook .
"+23 новые случаи COVID-19 лабораторно подтвердили в течение суток 24 июня на Донетчине - 1 в Краматорске, двадцать второй Славянске. В Краматорске - 53-летняя женщина, прибывшая из-за границы, в Славянске - медработники психоневрологического интерната (65-летний мужчина и 21 женщина) ", -сообщил Кириленко.
Председатель ОГА отметил, что все больные - из числа контактных лиц тех, у кого коронавирус обнаружили ранее.
Весь персонал и пациентов медучреждения обследуют.
- За прошедшие сутки в Украине - снова антирекорд заражений COVID-19: за сутки - 994 случая .
Проверенная информация о коронавирусе в Украине! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/coronavirus_in_ukraine
Читайте также
-
22 июня, 2020 Практическая конспирология
-
-
-
-
19 июня, 2020 Удушающее величие