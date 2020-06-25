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Espreso.tvОбществоВ Славянске произошло возгорание коронавируса, инфицировано 22 работника психоневрологического интерната

В Славянске произошло возгорание коронавируса, инфицировано 22 работника психоневрологического интерната


фото: informator
В Донецкой области зафиксировали 22 случая заболевания COVID-19 в Славянском психиатрическом интернате

Об этом сообщил председатель Донецкой ОГА Павел Кириленко в Facebook .

"+23 новые случаи COVID-19 лабораторно подтвердили в течение суток 24 июня на Донетчине - 1 в Краматорске, двадцать второй Славянске. В Краматорске - 53-летняя женщина, прибывшая из-за границы, в Славянске - медработники психоневрологического интерната (65-летний мужчина и 21 женщина) ", -сообщил Кириленко.

Председатель ОГА отметил, что все больные - из числа контактных лиц тех, у кого коронавирус обнаружили ранее.

Весь персонал и пациентов медучреждения обследуют.

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