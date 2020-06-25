В Раду внесли постановление о незаконности голосования в оккупированном Крыму за поправки к конституции РФ

25 июня, 2020, 14:21

В Верховной Раде зарегистрировали проект постановления о нелегитимности проведения голосования в Крыму за поправки к Конституции России

Соответствующий проект постановления появился на сайте ВР.

Так, зарегистрировано проект постановления №3736 о заявлении Верховной Рады Украины по нелегитимному проведения общероссийского голосования по поправкам в конституцию Российской Федерации на временно оккупированной территории Украины - в Автономной Республики Крым и городе Севастополе.

Сейчас текст проекта постановления отсутствует. Его инициаторами стали народные депутаты из разных политических фракций и групп.