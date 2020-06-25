В Раду внесли постановление о незаконности голосования в оккупированном Крыму за поправки к конституции РФ
25 июня, 2020, 14:21
В Верховной Раде зарегистрировали проект постановления о нелегитимности проведения голосования в Крыму за поправки к Конституции России
Соответствующий проект постановления появился на сайте ВР.
Так, зарегистрировано проект постановления №3736 о заявлении Верховной Рады Украины по нелегитимному проведения общероссийского голосования по поправкам в конституцию Российской Федерации на временно оккупированной территории Украины - в Автономной Республики Крым и городе Севастополе.
Сейчас текст проекта постановления отсутствует. Его инициаторами стали народные депутаты из разных политических фракций и групп.
- Сегодня в России стартовал опрос об изменениях в Конституцию РФ, которые, в случае их утверждения, "обнуляют" президентские сроки Владимира Путина и дают ему возможность оставаться у власти по крайней мере до 2036 года. Голосование продлится неделю - до 1 июля. Его проводят и в аннексированном Крыму.
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