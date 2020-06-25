 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоВ Раду внесли постановление о незаконности голосования в оккупированном Крыму за поправки к конституции РФ

В Раду внесли постановление о незаконности голосования в оккупированном Крыму за поправки к конституции РФ


фото: reuters
В Верховной Раде зарегистрировали проект постановления о нелегитимности проведения голосования в Крыму за поправки к Конституции России

Соответствующий проект постановления появился на сайте ВР.

Так, зарегистрировано проект постановления №3736 о заявлении Верховной Рады Украины по нелегитимному проведения общероссийского голосования по поправкам в конституцию Российской Федерации на временно оккупированной территории Украины - в Автономной Республики Крым и городе Севастополе.

Сейчас текст проекта постановления отсутствует. Его инициаторами стали народные депутаты из разных политических фракций и групп.

  • Сегодня в России стартовал опрос об изменениях в Конституцию РФ, которые, в случае их утверждения, "обнуляют" президентские сроки Владимира Путина и дают ему возможность оставаться у власти по крайней мере до 2036 года. Голосование продлится неделю - до 1 июля. Его проводят и в аннексированном Крыму.
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

25 июня, 2020 четверг

больше новостей

25 июня, 2020 четверг

24 июня, 2020 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать