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Espreso.tvОбществоВ Одесской области зафиксировано антирекорд инфицированных COVID-19: за сутки 95 новых случаев

В Одесской области зафиксировано антирекорд инфицированных COVID-19: за сутки 95 новых случаев


фото: reuters
В Одесской области за последнюю неделю количество новых случаев COVID-19 увеличилась вдвое, за минувшие сутки антирекорд - 95 новых случаев заражения

Об этом сообщил председатель Одесской облгосадминистрации Максим Куцый в Facebook .

"За последнюю неделю количество новых случаев увеличилось вдвое, по сравнению с предыдущим. Ежедневно лаборатория подтверждала диагноз в более 30 пациентов", - сообщил Куцый.

За минувшие сутки в Одесской области подтвердили 95 новых случаев коронавируса.

"Этот антирекорд на 10% больше пик заболеваемости, который был в начале мая. Подавляющее большинство (39 случаев) зафиксировано в Болградском районе, есть многие из Одессы (15), Измаильского (16), Овидиопольского (6) районов", - отметил глава ОГА.

Общее количество подтвержденных случаев составляет 1466, «активных» - 50%.

  • Напомним, в Украине - снова антирекорд заражений COVID-19: за сутки - 994 случая , в общем заразились более 40 тыс. человек.

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