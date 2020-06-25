В Одесской области зафиксировано антирекорд инфицированных COVID-19: за сутки 95 новых случаев
Об этом сообщил председатель Одесской облгосадминистрации Максим Куцый в Facebook .
"За последнюю неделю количество новых случаев увеличилось вдвое, по сравнению с предыдущим. Ежедневно лаборатория подтверждала диагноз в более 30 пациентов", - сообщил Куцый.
За минувшие сутки в Одесской области подтвердили 95 новых случаев коронавируса.
"Этот антирекорд на 10% больше пик заболеваемости, который был в начале мая. Подавляющее большинство (39 случаев) зафиксировано в Болградском районе, есть многие из Одессы (15), Измаильского (16), Овидиопольского (6) районов", - отметил глава ОГА.
Общее количество подтвержденных случаев составляет 1466, «активных» - 50%.
- Напомним, в Украине - снова антирекорд заражений COVID-19: за сутки - 994 случая , в общем заразились более 40 тыс. человек.
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