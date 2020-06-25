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Espreso.tvОбществоВ МВД готовят законопроект об усилении ответственности за оскорбление полицейского, - Геращенко

В МВД готовят законопроект об усилении ответственности за оскорбление полицейского, - Геращенко

Заместителю министра внутренних дел Антону Геращенко поручено разработать законопроект об увеличении штрафа за оскорбление полицейских

Об этом рассказал сам Геращенко, передает "РБК-Украина" .

Заместитель министра также заявил, что будет предложено вводить дополнительную ответственность для тех, кто использует газовые баллончики полицейских или участников уличных акций.

"Когда под видео слезоточивый газ используется против полицейских или других участников акции - это уже не мирная акция протеста", - сказал Геращенко.

По словам чиновника, это будет дополнительная квалифицирующий признак: статьи Уголовного кодекса о хулиганстве как отягчающее обстоятельство указывается использования кастетов и бит. Туда же планируют додадуты использования слезоточивого газа.

"Тогда за это можно будет получить реальный срок", - сказал Геращенко.

Вопрос усиления ответственности за оскорбление полицейского возбудили после событий под зданием суда во время рассмотрения дела активиста Сергея Стерненко, которого пришли поддержать многочисленные активисты. Во время акции между силовиками и активистами произошли столкновения .

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