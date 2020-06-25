 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоВ Мексике произошло мощное землетрясение: десятки погибших и раненых

В Мексике произошло мощное землетрясение: десятки погибших и раненых


фото: reuters
В результате землетрясения магнитудой 7,5 недалеко от города Оахака-де-Хуарес в мексиканском штате Оахака число погибших возросло до 10 человек, еще 23 получили травмы

Об этом сообщает dpa со ссылкой на местных чиновников.

"В результате землетрясения магнитудой 7,5 в Мексике погибли 10 человек, еще 23 получили травмы", - говорится в сообщении.

По словам губернатора штата Оахака, более две тысячи домов и 59 школ были разрушены в результате стихийного бедствия. Около 2,7 миллиона человек остались без света на несколько часов.

Он также предложил объявить чрезвычайное положение в 50 муниципалитетах.

Отмечается, что после землетрясения были зафиксированы еще 1730 повторных толчков.

Ранее сообщалось о пятерых погибших и пятеро травмированных.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

25 июня, 2020 четверг

больше новостей

25 июня, 2020 четверг

24 июня, 2020 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать