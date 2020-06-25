В Мексике произошло мощное землетрясение: десятки погибших и раненых
25 июня, 2020, 11:59
В результате землетрясения магнитудой 7,5 недалеко от города Оахака-де-Хуарес в мексиканском штате Оахака число погибших возросло до 10 человек, еще 23 получили травмы
Об этом сообщает dpa со ссылкой на местных чиновников.
"В результате землетрясения магнитудой 7,5 в Мексике погибли 10 человек, еще 23 получили травмы", - говорится в сообщении.
По словам губернатора штата Оахака, более две тысячи домов и 59 школ были разрушены в результате стихийного бедствия. Около 2,7 миллиона человек остались без света на несколько часов.
Он также предложил объявить чрезвычайное положение в 50 муниципалитетах.
Отмечается, что после землетрясения были зафиксированы еще 1730 повторных толчков.
Ранее сообщалось о пятерых погибших и пятеро травмированных.
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