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Espreso.tvОбществоВ Киеве за минувшие сутки зафиксировали 81 случай COVID-19, - Кличко

В Киеве за минувшие сутки зафиксировали 81 случай COVID-19, - Кличко

По состоянию на сегодня, 25 июня, в столице в целом подтверждено 4609 случаев заболевания коронавирусом, всего COVID-19 преодолели 1473 жители Киева

Об этом глава столицы Виталий Кличко сообщил в Telegram .

"Друзья! Количество жителей Киева, в которых за минувшие сутки обнаружили заболевания коронавирусом, увеличилось на 81 человек. На сегодня в столице уже 4609 подтвержденных случаев заболевания COVID-19", - отметил Кличко.

Поэтому за минувшие сутки на коронавирус заболели:

51 женщина в возрасте от 18 до 78 лет;

23 мужчин в возрасте от 18 до 80 лет;

3 девочки от 2 до 14 лет и 4 мальчика от 7 до 17 лет.

Кличко отметил, что заболели в том числе и трое медиков.

В больницы столицы госпитализировали 12 пациентов. Другие - на самоизоляции, под контролем врачей.

За сутки выписаны 33 человека. Всего коронавирус преодолели 1473 жителей Киева.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком районе - 13. В Оболонском и Соломенском - по 12. Но в Шевченковском районе - 9 случаев.

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