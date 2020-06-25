В Киеве мотоциклист врезался в легковушку, один человек госпитализирован
25 июня, 2020, 10:24
В четверг, 25 июня, на Днепровской набережной в Киеве произошло ДТП с участием легковушки и мотоцикла
Об этом сообщают "ВартовиЕспрессо" .
По предварительным данным, на светофоре автомобиль Toyota Camry выезжал со второстепенной улицы, в это время по набережной со стороны проспекта Бажана двигался мотоциклист.
Мотоцикл врезался в левый бок автомобиля. В результате столкновения пострадал водитель мотоцикла, он госпитализирован.
На месте аварии работает патрульная полиция и следственно-оперативная группа.
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