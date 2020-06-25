В крымские села привозят урны для голосования за поправки в Конституцию РФ

25 июня, 2020, 16:12

Оккупационные власти Крыма организуют выездные голосования по поправкам в Конституцию России для жителей сел

Об этом сообщают Крым.Реалии .

Объявления об этом размещаются в селах.

"Уважаемые жители, для вас будет осуществляться выездное голосование по вопросу одобрения Конституции России с 25 июня до 30 июня по улицам ...", - говорится в объявлении.