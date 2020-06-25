В крымские села привозят урны для голосования за поправки в Конституцию РФ
25 июня, 2020, 16:12
Оккупационные власти Крыма организуют выездные голосования по поправкам в Конституцию России для жителей сел
Об этом сообщают Крым.Реалии .
Объявления об этом размещаются в селах.
"Уважаемые жители, для вас будет осуществляться выездное голосование по вопросу одобрения Конституции России с 25 июня до 30 июня по улицам ...", - говорится в объявлении.
- В Верховной Раде зарегистрировали проект постановления о нелегитимности проведения голосования в Крыму за поправки к Конституции России.
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