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Espreso.tvОбществоВ Чехии умер украинский скульптор Мария Леонтович-Лошак

В Чехии умер украинский скульптор Мария Леонтович-Лошак


фото: www.radiosvoboda.org
В среду, 24 июня, в Праге на 94-м году жизни умерла украинская скульптор, мастер декоративного искусства племянница автора "Щедрик" Николая Леонтовича Мария Леонтович-Лошак

Об этом сообщает "Радио Свобода" .

Мария Леонтович-Лошак была активным членом украинской общины, во времена коммунистического режима пережила репрессии, которые затронули, в частности, ее отца Ивана Леонтовича (1893-1970) - переводчика, стенографиста Центральной Рады (1918 г.).

В 1952 году Мария Леонтович-Лошак закончила Украинская студия пластического искусства в Праге, училась у известного скульптора Костя Стаховского, от которого переняла захвата анималистические пластикой. Далее училась в пражской Академии искусств, которую окончила в 1953 году, была членом объединения чешских изобразительных искусств "Манес" и пражского объединения женщин-художниц "Фемина", пела в пражском украинском хоре святого Владимира.

Произведения Марии Леонтович-Лошак демонстрировали на многих выставках, одна из последних - в присутствии автора в музее города Розтоки под Прагой в 2018 году.

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