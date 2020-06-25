В Бразилии за сутки - более 42 тыс. новых заражений коронавирусом, число умерших превысило тысячу

25 июня, 2020, 14:54

Министерство здравоохранения Бразилии сообщило, что за последние сутки коронавирус нового типа COVID-19 диагностировали у 42 725 человек

Об этом сообщает Reuters .

Также сообщается, что за последние сутки в стране было зафиксировано 1185 смертей.

Всего в мире коронавируса заразились 9551135 человек.

США лидируют в списке стран, пострадавших от пандемии - там заразились 2462713.

За последние две недели почти половина штатов фиксирует резкий рост заболеваемости. Эксперты объясняют это, в том числе, поспешной, по их мнению, отменой ограничительных мер.

На втором месте - Бразилия, в которой 1192474 инфицированных.

Замыкает тройку Россия - там 613 994 больных.