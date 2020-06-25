 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоУкрзализныця возобновила продажу билетов в Славянск

Укрзализныця возобновила продажу билетов в Славянск


фото: reuters
АО "Укрзализныця" возобновила остановку поездов дальнего и пригородного сообщения на станции Славянск, а также продажу билетов с назначением в этот город

Об этом сообщила пресс-служба "Укрзализныци".

Восстановление сообщения стало возможным после решения региональной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций Донецкой областной государственной администрации.

В частности восстановлено остановку на станции Славянск поездов дальнего следования №1 / 2 Ивано-Франковск - Константиновка, №712 / 711 Киев - Константиновка и №126 / 125 Киев - Константиновка.

Кроме того, возобновили остановку в Славянске пригородные поезда №6018 Фенольная - Лиман, №6225 Святогорск - Краматорск, №6002 Славянск - Святогорск, № 6208 Славянск - Курдюмовка, №6231 Святогорск -Скотувата, №6244 Скотувата - Близнецы , №6251 Близнецы - Скотувата, №6072 Скотувата - Славянск, №6004 Константиновка - Святогорск, №6249 Лиман - Фенольная, №6219 Лиман - Близнецы.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

25 июня, 2020 четверг

больше новостей

25 июня, 2020 четверг

24 июня, 2020 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать