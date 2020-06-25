Укрзализныця возобновила продажу билетов в Славянск
Об этом сообщила пресс-служба "Укрзализныци".
Восстановление сообщения стало возможным после решения региональной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций Донецкой областной государственной администрации.
В частности восстановлено остановку на станции Славянск поездов дальнего следования №1 / 2 Ивано-Франковск - Константиновка, №712 / 711 Киев - Константиновка и №126 / 125 Киев - Константиновка.
Кроме того, возобновили остановку в Славянске пригородные поезда №6018 Фенольная - Лиман, №6225 Святогорск - Краматорск, №6002 Славянск - Святогорск, № 6208 Славянск - Курдюмовка, №6231 Святогорск -Скотувата, №6244 Скотувата - Близнецы , №6251 Близнецы - Скотувата, №6072 Скотувата - Славянск, №6004 Константиновка - Святогорск, №6249 Лиман - Фенольная, №6219 Лиман - Близнецы.
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