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Espreso.tvОбществоУкрзализныця возобновляет курсирование пригородных поездов на Прикарпатье

Укрзализныця возобновляет курсирование пригородных поездов на Прикарпатье


фото: reuters
АО "Укрзализныця" восстанавливает железнодорожное сообщение пригородных поездов в Ивано-Франковской области, которые ранее были отменены из-за наводнения

Об этом сообщили в пресс-службе Укрзализныци.

Отмечается, что из-за непогоды были повреждены 14 участков железнодорожной инфраструктуры. При этом по состоянию на утро 25 июня ликвидированы последствия на 9 таких участках. Все работы по восстановлению инфраструктуры планируется завершить сегодня, 25 июня, до 22:00.

"Основные работы проводились в районе рек  Днестровско-Прутского бассейна, где из-за продолжительных осадков были повреждены объекты железнодорожной инфраструктуры. Сейчас восстановительные работы завершены на перегонах Делятин - Яремче, Яремче - Микуличин, Долина - Выгода. Продолжаются работы на перегонах Микуличин - Ворохта, Бурштын - Галич, Калуш - Бочаров и Заболотив - Видинев", - говорится в сообщении.

Отмечается, что первый поезд Коломыя-Снятин будет отправлен 25 июня в 20:16. Завтра будет восстановлено движение поезда Ивано-Франковск-Яремче.

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