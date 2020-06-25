Укрзализныця возобновляет курсирование пригородных поездов на Прикарпатье
Об этом сообщили в пресс-службе Укрзализныци.
Отмечается, что из-за непогоды были повреждены 14 участков железнодорожной инфраструктуры. При этом по состоянию на утро 25 июня ликвидированы последствия на 9 таких участках. Все работы по восстановлению инфраструктуры планируется завершить сегодня, 25 июня, до 22:00.
"Основные работы проводились в районе рек Днестровско-Прутского бассейна, где из-за продолжительных осадков были повреждены объекты железнодорожной инфраструктуры. Сейчас восстановительные работы завершены на перегонах Делятин - Яремче, Яремче - Микуличин, Долина - Выгода. Продолжаются работы на перегонах Микуличин - Ворохта, Бурштын - Галич, Калуш - Бочаров и Заболотив - Видинев", - говорится в сообщении.
Отмечается, что первый поезд Коломыя-Снятин будет отправлен 25 июня в 20:16. Завтра будет восстановлено движение поезда Ивано-Франковск-Яремче.
- Напомним, в Ивано-Франковской области из-за резкого ухудшения погодных условий и сильных дождей начались паводки, поэтому все средства МВД направлены для борьбы со стихией в регионе.
- На Закарпатье в результате непогоды подтопленными оказались более 50 населенных пунктов, для эвакуации людей привлекли более сотни сотрудников полиции и спасательных служб.
- Из-за непогоды в Ивано-Франковской области умерли три человека, подтоплены 4 596 жилых домов в 165 населенных пунктах.
- Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль и глава МВД Арсен Аваков вылетели в Ивано-Франковскую область из-за паводков, чтобы скоординировать работы по преодолению их последствий.
- АО "Укрзализныця" в связи с масштабными наводнениями в Прикарпатье с 24 и 25 июня 2020 временно отменила курсирование семи пригородных поездов .
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