Украинский игрок НБА заразился коронавирусом

25 июня, 2020, 12:12

Украинский игрок американского "Сакраменто" Алексей Лень получил положительный тест на коронавирус

Об этом сообщает CBS Sports .

Также COVID-19 обнаружили в его партнеров по команде Бадди Хилд и Джабари Паркера. "Сакраменто" входит в число 22 команд, которые должны принять участие в рестарте сезона-2019/20.

В текущем сезоне 27-летний Алексей Лень провел 49 матчей, набирая в среднем 8 очков за игру, делая 1 передачу и 6 подборов.

Сезон Национальной баскетбольной лиги был приостановлен в марте из-за пандемии коронавируса. Команды успели сыграть 63-67 из 82 запланированных матчей регулярного чемпионата.

6 февраля "Атланта Хоукс" обменяла украинского баскетболиста Алексея Леня в другой НБА "Сакраменто Кингз".