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Espreso.tvСпортУкраинский игрок НБА заразился коронавирусом

Украинский игрок НБА заразился коронавирусом


фото: Getty Images
Украинский игрок американского "Сакраменто" Алексей Лень получил положительный тест на коронавирус

Об этом сообщает CBS Sports .

Также COVID-19 обнаружили в его партнеров по команде Бадди Хилд и Джабари Паркера. "Сакраменто" входит в число 22 команд, которые должны принять участие в рестарте сезона-2019/20.

В текущем сезоне 27-летний Алексей Лень провел 49 матчей, набирая в среднем 8 очков за игру, делая 1 передачу и 6 подборов.

Сезон Национальной баскетбольной лиги был приостановлен в марте из-за пандемии коронавируса. Команды успели сыграть 63-67 из 82 запланированных матчей регулярного чемпионата.

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