Украинский игрок НБА заразился коронавирусом
25 июня, 2020, 12:12
Украинский игрок американского "Сакраменто" Алексей Лень получил положительный тест на коронавирус
Об этом сообщает CBS Sports .
Также COVID-19 обнаружили в его партнеров по команде Бадди Хилд и Джабари Паркера. "Сакраменто" входит в число 22 команд, которые должны принять участие в рестарте сезона-2019/20.
В текущем сезоне 27-летний Алексей Лень провел 49 матчей, набирая в среднем 8 очков за игру, делая 1 передачу и 6 подборов.
Сезон Национальной баскетбольной лиги был приостановлен в марте из-за пандемии коронавируса. Команды успели сыграть 63-67 из 82 запланированных матчей регулярного чемпионата.
- 6 февраля "Атланта Хоукс" обменяла украинского баскетболиста Алексея Леня в другой НБА "Сакраменто Кингз".
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