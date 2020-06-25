Украинские военные уничтожили вражескую станцию наземной разведки одним выстрелом. ВИДЕО

25 июня, 2020, 13:14

25 июня украинские военные из 24 отдельной механизированной бригады имени короля Даниила показали уничтожения переносной станции наземной разведки врага ПСНР-8 "Кредо-М1" российского производства

Об этом сообщает пресс-служба 24 отдельной механизированной бригады имени короля Даниила.

"В полосе ответственности 24 ОМБр имени короля Даниила противник длительное время использовал новую переносную станцию наземной разведки ПСНР-8" Кредо-М1 "российского производства. Данная станция позволяла врагу не только автоматически обнаруживать и определять координаты наших технических средств и подразделений, но и вести точное корректировки артиллерийского огня по ним. Именно с помощью этой станции российские наемники осуществляли прицельные обстрелы наших позиций ", - говорится в комментарии к видео.

Военные обнаружили место нахождения корректировщиков и станции разведки и уничтожили ее одним выстрелом противотанковой управляемой ракеты.

Военнослужащие отмечают, что СММ ОБСЕ неоднократно фиксировала эту переносную станцию наземной разведки на временно оккупированных российскими наемниками территориях и в своих отчетах осуждала факты поставок Россией современного оружия на Донбасс.