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Espreso.tvОбществоУкраинские военные уничтожили вражескую станцию наземной разведки одним выстрелом. ВИДЕО

Украинские военные уничтожили вражескую станцию наземной разведки одним выстрелом. ВИДЕО

25 июня украинские военные из 24 отдельной механизированной бригады имени короля Даниила показали уничтожения переносной станции наземной разведки врага ПСНР-8 "Кредо-М1" российского производства

Об этом сообщает пресс-служба 24 отдельной механизированной бригады имени короля Даниила.

"В полосе ответственности 24 ОМБр имени короля Даниила противник длительное время использовал новую переносную станцию наземной разведки ПСНР-8" Кредо-М1 "российского производства. Данная станция позволяла врагу не только автоматически обнаруживать и определять координаты наших технических средств и подразделений, но и вести точное корректировки артиллерийского огня по ним. Именно с помощью этой станции российские наемники осуществляли прицельные обстрелы наших позиций ", - говорится в комментарии к видео.

Военные обнаружили место нахождения корректировщиков и станции разведки и уничтожили ее одним выстрелом противотанковой управляемой ракеты.

Военнослужащие отмечают, что СММ ОБСЕ неоднократно фиксировала эту переносную станцию наземной разведки на временно оккупированных российскими наемниками территориях и в своих отчетах осуждала факты поставок Россией современного оружия на Донбасс.

 

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