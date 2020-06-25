 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоТурция профинансирует закупку товаров и услуг для ВСУ на $35 млн

Турция профинансирует закупку товаров и услуг для ВСУ на $35 млн

Турция профинансирует закупку товаров и услуг для Вооруженных сил Украины на сумму около $35 млн, Кабмин утвердил соответствующее соглашение о военно-финансовом сотрудничестве

Об этом сообщает правительственный портал.

"Принятые акты создают правовые основания для предоставления Украине финансового ресурса в размере 205 млн турецких лир (в эквиваленте около $35 млн) на закупку товаров и услуг военного назначения для обеспечения потребностей Вооруженных сил Украины", - говорится в сообщении.

Эти средства также будут направлены на оплату учебных курсов для украинских военнослужащих в учебных центрах Вооруженных сил Турции в течение следующих 5 лет.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb .

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

25 июня, 2020 четверг

больше новостей

25 июня, 2020 четверг

24 июня, 2020 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать