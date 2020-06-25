Турция профинансирует закупку товаров и услуг для ВСУ на $35 млн

25 июня, 2020, 18:32

Турция профинансирует закупку товаров и услуг для Вооруженных сил Украины на сумму около $35 млн, Кабмин утвердил соответствующее соглашение о военно-финансовом сотрудничестве

Об этом сообщает правительственный портал.

"Принятые акты создают правовые основания для предоставления Украине финансового ресурса в размере 205 млн турецких лир (в эквиваленте около $35 млн) на закупку товаров и услуг военного назначения для обеспечения потребностей Вооруженных сил Украины", - говорится в сообщении.

Эти средства также будут направлены на оплату учебных курсов для украинских военнослужащих в учебных центрах Вооруженных сил Турции в течение следующих 5 лет.

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