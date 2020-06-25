Трамп раскритиковал союзников по НАТО за недостаточные расходы на оборону

25 июня, 2020, 10:36

Президент США Дональд Трамп вновь раскритиковал некоторые страны НАТО за недостаточные расходы на оборону

Президент США Дональд Трамп вновь раскритиковал некоторые страны НАТО за недостаточные расходы на оборону. В ходе совместной с лидером Польши Анджеем Дудой пресс-конференции в Белом доме он заявил, что сейчас свои финансовые обязательства по обороне, полностью выполняют только восемь стран НАТО, кроме США, сообщает DW .

В частности, Трамп в очередной раз раскритиковал Германию, которая еще далека от цели тратить на оборону не менее 2% от ВВП, но тратит миллиарды долларов на строительство "Северного потока-2" и закупку российского газа.

Он подчеркнул, что не успокоится, пока не добьется от всех стран НАТО достаточных расходов на оборону.

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"Я не буду доволен до тех пор, пока все не будут достаточно платить", - сказал он.

Трамп отметил, что не согласен с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом, который сказал, "что проделанная хорошая работа, а я ответил, что все недостаточно хорошо".