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Espreso.tvОбществоТкаченко надеется на выделение 2,7 млрд грн на поддержку сферы культуры

Ткаченко надеется на выделение 2,7 млрд грн на поддержку сферы культуры

Министерство культуры и информационной политики надеется на выделение 2,7 млрд грн на поддержку сферы культуры и креативных индустрий

Об этом написал глава МКИП Александр Ткаченко в Facebook.

"В течение 3-х дней доработаем пункт о выделении 2,7 млрд грн на поддержку сферы культуры и креативных индустрий. После чего рассчитываю на поддержку правительства", - написал министр.

Он отметил, что эти средства нужны срочно.

"Внесли в Госреестр недвижимых памятников 175 объектов в оккупированном Крыму: 164 в АР Крым и 11 в городе Севастополь. А это Ханский дворец в Бахчисарае, генуэзские крепости в Судаке и в Феодосии, дворец "Ласточкино гнездо" в Гаспре, Воронцовский , Ливадийский дворец и другие достопримечательности. То есть теперь России не удастся присвоить себе наши памятники", - добавил Ткаченко.

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