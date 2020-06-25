Террористы "ДНР" предлагают жителям ОРДО транспорт в РФ, чтобы проголосовать за изменения российской конституции

25 июня, 2020, 10:25

Террористы "ДНР" предложили владельцам российских паспортов, живущих на оккупированной территории Донбасса, проголосовать за поправки к российской Конституции в Ростовской области

Об этом сообщают российские СМИ, передает Радио Свобода .

Отмечается, что владельцам российских паспортов, живущих на оккупированной территории Донбасса, предложили проголосовать за поправки к российской Конституции. Свозить желающих проголосовать на участке планируют специальными рейсовыми автобусами с оккупированных Донецка, Ясиноватой, Горловки, Новоазовска, Снежного и Шахтерска с 25 июня по 1 июля.

Сообщается, что вести людей к избирательным участкам в Таганроге, а также в селах Авило-Успенка, Покровское, Куйбышево.

Украинские власти официально пока не прокомментировали такие сообщения.

Поэтому по данным российских властей, паспорта Российской Федерации в прошлом году оформили более 300 тыс. человек из территорий, подконтрольных сепаратистам на востоке Украины. В апреле 2020 президент России Владимир Путин освободил жителей Донбасса на неподконтрольных Киеву территориях от уплаты пошлины за российский паспорт.

Украина считает этих людей своими гражданами, поскольку большинство из них сохранили украинские паспорта и продолжают получать украинские пенсии и выплаты.

Официальный Киев неоднократно называл выдаче российских паспортов своим гражданам незаконным, не признавая такие "документы".

Голосование за изменения в Конституцию России продлится с сегодняшнего дня и до 1 июля. Кроме обнуления сроков Владимира Путина, россиянам предлагают принять закрепления статуса русского языка как "языка государственно народа", добавить упоминание Бога и возможность создания федеральных территорий, запретить "преуменьшать подвиг защитников Отечества" - всего 206 поправок и уточнений.

Напомним, председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас заявил, что поправка к Конституции РФ о защите целостности России нужна, чтобы сделать неконституционными любые законопроекты, связанные с возвращением Крыма Украине.

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