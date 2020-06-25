Ситуация в тупике, - Казанский о позиции России в ТКГ
Об этом пишет журналист и участник ТКГ Денис Казанский, передает Неделя
"Например, четко определить границы того, что следует по закону считать отдельными районами Донецкой и Луганской областей. Как известно, уже после подписания Минских соглашений боевики при поддержке России захватили еще несколько городов и в целом 1700 квадратных километров украинской территории. Четкие координаты линии разграничения определены минским меморандумом от 19 сентября 2014 года. И никаких других документов, на которые можно было бы опереться при определении границ ОРДиЛО, не существует ", - сообщил он.
Казанский добавил, что российская сторона отказывается возвращать территорию. И без этого прогресса не предвидится, ведь невозможно выполнить даже главный пункт - развести войска и прекратить огонь.
- Во время первого заседания подгруппы Трехсторонней контактной группы с участием вынужденных переселенцев представители террористических "ЛНР" и "ДНР" вели себя грубо и пытались провоцировать украинскую делегацию.
Читайте также
-
-
22 июня, 2020 Практическая конспирология
-
-
-
Читайте также
-
22 июня, 2020 Практическая конспирология
-
-