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Espreso.tvОбществоСитуация в тупике, - Казанский о позиции России в ТКГ

Ситуация в тупике, - Казанский о позиции России в ТКГ

Говорить о какой-то прорыв в переговорах ТКГ вряд ли можно что пока ситуация в тупике из-за позиции российской стороны, отказываются обсуждать принципиальные вопросы Минских соглашений

Об этом пишет журналист и участник ТКГ Денис Казанский, передает Неделя

"Например, четко определить границы того, что следует по закону считать отдельными районами Донецкой и Луганской областей. Как известно, уже после подписания Минских соглашений боевики при поддержке России захватили еще несколько городов и в целом 1700 квадратных километров украинской территории. Четкие координаты линии разграничения определены минским меморандумом от 19 сентября 2014 года. И никаких других документов, на которые можно было бы опереться при определении границ ОРДиЛО, не существует ", - сообщил он.

Казанский добавил, что российская сторона отказывается возвращать территорию. И без этого прогресса не предвидится, ведь невозможно выполнить даже главный пункт - развести войска и прекратить огонь.

  • Во время первого заседания подгруппы Трехсторонней контактной группы с участием вынужденных переселенцев представители террористических "ЛНР" и "ДНР" вели себя грубо и пытались провоцировать украинскую делегацию.
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