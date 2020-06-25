Ситуация в тупике, - Казанский о позиции России в ТКГ

25 июня, 2020, 13:16

Говорить о какой-то прорыв в переговорах ТКГ вряд ли можно что пока ситуация в тупике из-за позиции российской стороны, отказываются обсуждать принципиальные вопросы Минских соглашений

Об этом пишет журналист и участник ТКГ Денис Казанский, передает Неделя

"Например, четко определить границы того, что следует по закону считать отдельными районами Донецкой и Луганской областей. Как известно, уже после подписания Минских соглашений боевики при поддержке России захватили еще несколько городов и в целом 1700 квадратных километров украинской территории. Четкие координаты линии разграничения определены минским меморандумом от 19 сентября 2014 года. И никаких других документов, на которые можно было бы опереться при определении границ ОРДиЛО, не существует ", - сообщил он.

Казанский добавил, что российская сторона отказывается возвращать территорию. И без этого прогресса не предвидится, ведь невозможно выполнить даже главный пункт - развести войска и прекратить огонь.