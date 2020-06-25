Суд отказал в восстановлении Семочко в должности заместителя главы Службы внешней разведки

25 июня, 2020, 10:06

Верховный суд отказал в восстановлении Сергея Семочко в должности первого заместителя главы Службы внешней разведки Украины, оставив иск без рассмотрения

Об этом сообщает пресс-служба Верховного суда.

"Верховный Суд оставил без рассмотрения иск об освобождении истца от должности первого заместителя председателя Службы внешней разведки Украины", - говорится в сообщении.

В своем иске Семочко просил признать противоправным и отменить указ президента от 12 апреля 2019 года №143 / 2019 о его увольнении из должности в СВР, а также восстановить его в этой должности.

"24 июня 2020 Верховный суд в составе коллегии судей Кассационного административного суда оставил без рассмотрения иск Сергея Семочко к президенту Украины, третье лицо, не заявляющее самостоятельных требований относительно предмета спора на стороне ответчика - Служба внешней разведки Украины", - говорится в сообщении.

Полный текст постановления будет подано в течение пяти дней.

12 апреля 2019 пятый президент Украины Петр Порошенко уволил Сергея Семочко с должности первого заместителя председателя Службы внешней разведки.

Напомним, 10 июня в Государственном бюро расследований сообщили об объявлении подозрения пятом президенту Петру Порошенко. К ГБР Порошенко вызвали в качестве свидетеля по делу о незаконном ввозе 43 картин известных художников. Однако, когда Порошенко прибыл представитель Генпрокуратуры попытался вручить ему подозрение по делу, которое касается назначения заместителя руководителя Службы внешней разведки Сергея Семочко.

18 июня Печерский суд избирал меру пресечения Петру Порошенко в деле о назначении заместителем руководителя Службы внешней разведки Сергея Семочко.

Избрание меры пресечения пятом президенту Петру Порошенко в деле о назначении заместителем руководителя Службы внешней разведки Сергея Семочко отложили до 1 июля .

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