Суд отказал в восстановлении Семочко в должности заместителя главы Службы внешней разведки
Об этом сообщает пресс-служба Верховного суда.
"Верховный Суд оставил без рассмотрения иск об освобождении истца от должности первого заместителя председателя Службы внешней разведки Украины", - говорится в сообщении.
В своем иске Семочко просил признать противоправным и отменить указ президента от 12 апреля 2019 года №143 / 2019 о его увольнении из должности в СВР, а также восстановить его в этой должности.
"24 июня 2020 Верховный суд в составе коллегии судей Кассационного административного суда оставил без рассмотрения иск Сергея Семочко к президенту Украины, третье лицо, не заявляющее самостоятельных требований относительно предмета спора на стороне ответчика - Служба внешней разведки Украины", - говорится в сообщении.
Полный текст постановления будет подано в течение пяти дней.
- 12 апреля 2019 пятый президент Украины Петр Порошенко уволил Сергея Семочко с должности первого заместителя председателя Службы внешней разведки.
- Напомним, 10 июня в Государственном бюро расследований сообщили об объявлении подозрения пятом президенту Петру Порошенко. К ГБР Порошенко вызвали в качестве свидетеля по делу о незаконном ввозе 43 картин известных художников. Однако, когда Порошенко прибыл представитель Генпрокуратуры попытался вручить ему подозрение по делу, которое касается назначения заместителя руководителя Службы внешней разведки Сергея Семочко.
- 18 июня Печерский суд избирал меру пресечения Петру Порошенко в деле о назначении заместителем руководителя Службы внешней разведки Сергея Семочко.
- Избрание меры пресечения пятом президенту Петру Порошенко в деле о назначении заместителем руководителя Службы внешней разведки Сергея Семочко отложили до 1 июля .
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