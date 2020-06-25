Суд ЕС отклонил апелляцию российского банка "ВТБ" на антироссийские санкции
Об этом сообщает "Экономическая правда" .
Согласно сообщению, ВТБ привел три основания для апелляции, однако Суд ЕС отклонил их.
"На этой основе суд отказывает в рассмотрении жалобы; поручает ПАО "Банк ВТБ" нести собственные расходы и оплачивать расходы, понесенные Советом Европейского Союза; предписывает Европейской комиссии нести свои собственные расходы", - говорится в решении суда.
В издании напомнили, что Европейский Союз ввел санкции против России в ответ на вмешательство российских военных в Украине в 2014 году. Российские банки обратились с судебным иском против ЕС еще в 2014 году.
Санкции ЕС установили ограничения на определенные финансовые операции и экспорт некоторых важных товаров и технологий, ограничили доступ нескольких российских субъектов к рынку капитала и запретили предоставление услуг, необходимых для определенных видов деятельности, связанных с нефтью.
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