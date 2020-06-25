Суд ЕС отклонил апелляцию российского банка "ВТБ" на антироссийские санкции

25 июня, 2020, 16:33

Суд ЕС оставил в силе санкции против второго по величине российского банка "ВТБ", отклонив его апелляцию на ограничительные меры, введенные в 2014 году из-за агрессии РФ против Украины

Об этом сообщает "Экономическая правда" .

Согласно сообщению, ВТБ привел три основания для апелляции, однако Суд ЕС отклонил их.

"На этой основе суд отказывает в рассмотрении жалобы; поручает ПАО "Банк ВТБ" нести собственные расходы и оплачивать расходы, понесенные Советом Европейского Союза; предписывает Европейской комиссии нести свои собственные расходы", - говорится в решении суда.

В издании напомнили, что Европейский Союз ввел санкции против России в ответ на вмешательство российских военных в Украине в 2014 году. Российские банки обратились с судебным иском против ЕС еще в 2014 году.

Санкции ЕС установили ограничения на определенные финансовые операции и экспорт некоторых важных товаров и технологий, ограничили доступ нескольких российских субъектов к рынку капитала и запретили предоставление услуг, необходимых для определенных видов деятельности, связанных с нефтью.