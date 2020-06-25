Стало известно, когда может состояться бой украинца против лучшего боксера мира

25 июня, 2020, 14:15

Следующим соперником мексиканского боксера Сауля Альвареса может стать украинец Сергей Деревянченко

Об этом сообщает издание The Athletic .

Потенциальный бой может состояться 14 июня, когда мексиканец вернется на ринг.

Сауль Альварес является обладателем титулов WBC (Всемирного боксерского совета) и WBA в среднем весе и пояса WBA во втором среднем весе. Сондерс является чемпионом мира WBO (Всемирной боксерской организации) во втором среднем весе.

Альварес возглавляет рейтинг лучших боксеров мира по версии журнала The Ring.

4 июня сообщалось, что Сауль Альварес начал переговоры с Сергеем Деревянченко об организации боя.