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Espreso.tvСпортСтало известно, когда может состояться бой украинца против лучшего боксера мира

Стало известно, когда может состояться бой украинца против лучшего боксера мира


фото: Getty Images
Следующим соперником мексиканского боксера Сауля Альвареса может стать украинец Сергей Деревянченко

Об этом сообщает издание The Athletic .

Потенциальный бой может состояться 14 июня, когда мексиканец вернется на ринг.

Сауль Альварес является обладателем титулов WBC (Всемирного боксерского совета) и WBA в среднем весе и пояса WBA во втором среднем весе. Сондерс является чемпионом мира WBO (Всемирной боксерской организации) во втором среднем весе.

Альварес возглавляет рейтинг лучших боксеров мира по версии журнала The Ring.

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