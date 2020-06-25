Стало известно, когда может состояться бой украинца против лучшего боксера мира
25 июня, 2020, 14:15
Следующим соперником мексиканского боксера Сауля Альвареса может стать украинец Сергей Деревянченко
Об этом сообщает издание The Athletic .
Потенциальный бой может состояться 14 июня, когда мексиканец вернется на ринг.
Сауль Альварес является обладателем титулов WBC (Всемирного боксерского совета) и WBA в среднем весе и пояса WBA во втором среднем весе. Сондерс является чемпионом мира WBO (Всемирной боксерской организации) во втором среднем весе.
Альварес возглавляет рейтинг лучших боксеров мира по версии журнала The Ring.
- 4 июня сообщалось, что Сауль Альварес начал переговоры с Сергеем Деревянченко об организации боя.
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