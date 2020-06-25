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Espreso.tvОбществоСлезоточивый газ и раненые полицейские: Черногорией прокатилась волна протестов

Слезоточивый газ и раненые полицейские: Черногорией прокатилась волна протестов


фото: Savo Prelević
В Черногории в среду вечером в различных городах прошли акции протеста против задержания руководителей администрации города Будвы, во время которых произошли столкновения с полицией Чорногории

Об этом сообщает портал Vijesti .

"Ряд инцидентов имел место перед зданием Центра безопасности в Подгорице, где собрались граждане в знак протеста против событий в Будве. Полиция неоднократно применила против них слезоточивый газ, а протестующие бросали в силовиков камни и другие твердые объекты", - говорится в сообщении.

Отмечается, что группа из 250 человек собралась на площади Саввы Ковачевича в Никшиче. Поскольку собрание было, по мнению властей, незаконным, полиция сделала несколько предупреждений и попыток развести участников митинга. Однако в стражей порядка полетели камни, бутылки и другие предметы. Протестующие повредили несколько полицейских авто и ранили четырех правоохранителей. Полиция применила слезоточивый газ против митингующих.

Беспорядки произошли и в городе Бар. В результате ранения Дистль работница полиции, 12 участников протеста задержали.

Кроме того, около 150 человек блокировали трассу между городами Бело Поле и Беране.

Протесты и столкновения произошли также в Будве и Подгорице. В обоих городах задержали более трех десятков человек.

17 июня специальный контртеррористическое отряд черногорской полиции задержал мэра Будвы Марка Царевича с оппозиционной партии Демократический фронт, главы местного совета Крст Радовича с другой оппозиционной силы - Демократической Черногории, а также других оппозиционных членов местной администрации (всего 23 человек). Впрочем, рядовичи и Принца в тот же день отпустили.

 

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