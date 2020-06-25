Шамана, который шел "изгонять Путина", правозащитники признали политзаключенным

25 июня, 2020, 18:29

В России якутского шамана Александра Габышева признали политическим заключенным

Об этом сообщает российский правозащитный центр "Мемориал".

Отмечается, что власти начали препятствовать Габышеву сразу после того, как он стал известным, уголовное дело в отношении шамана возбудили после митинга в поддержку членов его отряда, а мужчину госпитализировали после объявления о начале нового похода.

По мнению правозащитников, ни одно из установленных законом оснований для принудительной госпитализации не доказано, а то, что следствие до сих пор не предъявило Габышеву обвинения, свидетельствует в пользу его невиновности.

Следственный комитет расследует дело Габышева по статье о публичных призывах к экстремизму.

После экспертизы психоневрологический диспансер признал шамана невменяемым, после этого его задержали и отвезли в психушку. В начале июня 2020 суд в Якутии удовлетворил иск о принудительной госпитализации.