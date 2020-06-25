Шамана, который шел "изгонять Путина", правозащитники признали политзаключенным
Об этом сообщает российский правозащитный центр "Мемориал".
Отмечается, что власти начали препятствовать Габышеву сразу после того, как он стал известным, уголовное дело в отношении шамана возбудили после митинга в поддержку членов его отряда, а мужчину госпитализировали после объявления о начале нового похода.
По мнению правозащитников, ни одно из установленных законом оснований для принудительной госпитализации не доказано, а то, что следствие до сих пор не предъявило Габышеву обвинения, свидетельствует в пользу его невиновности.
Следственный комитет расследует дело Габышева по статье о публичных призывах к экстремизму.
После экспертизы психоневрологический диспансер признал шамана невменяемым, после этого его задержали и отвезли в психушку. В начале июня 2020 суд в Якутии удовлетворил иск о принудительной госпитализации.
- Напомним, вооруженные российские силовики задержали якутского шамана Александра Габышева в Бурятии, перекрыв для этого трассу.
- После этого Габышева отвезли в Якутск, где вменили ему уголовное преступление, а в конце концов упекли в психиатрическую больницу.
- Шествие ради изгнания Путина продолжили сторонники задержанного шамана, однако их также задержали.
- Габышева через некоторое время отпустили из психбольницы "под честное слово".
- Якутский шаман Александр Габышев, которого российские силовики задержали на пути в Москву, когда тот шел "изгонять" президента РФ Владимира Путина, пообещал продолжить свой путь к цели вместе с группой единомышленников.
- Российские силовики задержали шамана Александра Габышева, который решил возобновить свой поход на Москву, чтобы "изгнать" оттуда главу Кремля Владимира Путина.
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