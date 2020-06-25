Сербский министр назвал "бандеровцев" среди врагов Сербии

25 июня, 2020, 11:05

Посольство Украины в Белграде выступило с заявлением в связи с высказываниями члена правительства Сербии о роли украинцев в Второй мировой войне

Накануне некоторые региональные медиа распространили комментарий министра инноваций и технологического развития Сербии Ненада Поповича по случаю участия президента Сербии Вучич и сербских военных в параде в Москве, сообщает Балканский обозреватель .

"Сербия никогда не примет позорных попыток переписать историю, целью которых является то, чтобы сербский и российский народ, народы, которые пострадали и стали жертвами нацистской агрессии, были представлены как агрессоры, а нацистские преступники и завоеватели - жертвами", - сказал, по данным издание, сербский министр без портфеля.

"На этой волне фальсификации истории, - добавил он, - те, кто встал на сторону нацистов во Второй мировой войне - хорватские усташи, украинские бандеровцы и албанские баллисты - теперь представляют себя жертвами и становятся союзниками тех, кто хочет видеть Сербию и Россию, как 75 лет назад, завоеванных, ослабленных и разодранных ", - говорилось в публикации.

"Проведение военного парада в Москве и присутствие президента Сербии Вучича - это четкое сообщение о том, что Сербия не откажется от своей идентичности и исторической правды, что во время Второй мировой войны, и во время войн на Балканах она всегда была на стороне добра, защищая от агрессора сербский народ, его домашние очаги и церкви. "Это имеет большое значение для будущего Сербии, которое находится под усиленным давлением, чтобы отказаться от Косово", - отметил Попович.

Украинский Посольство призвало сербского чиновника не касаться истории Украины и не пытаться фальсифицировать и унижать "роль украинского народа в борьбе с нацизмом". "Мы считаем, что заявление министра инноваций и технологического развития Сербии является грубым вмешательства во внутренние дела Украины, а также насмешки из памяти более 8 млн граждан, которые Украина потеряла во время Второй мировой войны", - говорится в сообщении посольства. Председатель Сербской народной партии (СНП) Ненад Попович является лоббистом российских энергетических компаний в Сербии. Деятельность возглавляемой им партии направлена на политическое и экономическое сближение с Россией.

После российской аннексии Крыма Попович неоднократно посещал полуостров и даже, будучи вице-спикера парламента Сербии, выступал в качестве главного наблюдателя "на референдуме о статусе Крыма" в 2014 году.