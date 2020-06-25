Россия руководит ОРДЛО через четыре вертикали управления - разведка

25 июня, 2020, 20:31

Система управления Россией временно оккупированными территориями Востока Украины проходит по нескольким вертикалям

Об этом заявил в интервью Укринформу представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий.

"Система управления временно оккупированными территориями Востока Украины построена четко и логично, а сам контроль проводится по нескольким направлениям или вертикалям", - заявил Скибицкий.

По его словам, первое направление - стратегический контроль - происходит по линии администрации президента РФ.

"Раньше этим занимался Владислав Сурков, сейчас ответственность на этом направлении возложена на Дмитрия Козака", - отметил Скибицкий.

Экономическое управление временно оккупированными территориями Донбасса замыкается на вице-премьер-министра РФ и заместителей министров финансового и экономического блока российского правительства.

"Специально для этого также было создано закрытое акционерное общество "Внешторгсервис", которое практически и руководит всей экономической составляющей", - заявил Скибицкий.

Третья вертикаль управления - специальные службы.

"Все мероприятия по контрразведывательному режиму и обеспечению безопасности осуществляются под контролем подразделений ФСБ, развернутых на территории оккупированных районов и подчиненных руководству в Москве", - сообщил представитель ГУР МО Украины.

Отдельная вертикаль - военная.

"Генеральный штаб вооруженных сил РФ - Южный военный округ - 8-я общевойсковая армия и два так называемых армейские корпуса - 1-й (Донецк) и 2-й (Луганск), которые являются составной группировки российских войск на украинском направлении и включены в единую систему управления ВС РФ", - рассказал Скибицкий.

В частности, он указал на то, что военные учения в Южном военном округе ВС РФ проводятся с обязательным привлечением обоих этих армейских корпусов, развернутых на территориях "ДНР" и "ЛНР".

"Системы и средства управления связаны между собой. Существует единое воздушное пространство. Руководство 1-м и 2-м армейскими корпусами и все, что связано с комплектованием и ротацией личного состава, - четко спланировано и происходит под жестким контролем военного руководства РФ", - заявил представитель украинской военной разведки.