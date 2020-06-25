Реальное количество больных COVID-19 в Украине больше официальной статистики почти в 4 раза - Киевская школа экономики

25 июня, 2020, 20:12

В Киевской школе экономики заявили, что общее количество случаев COVID-19 в Украине составляет около 150 тыс.чел против 40 тыс. официально подтвержденных

Такие выводы сделали исследователи, которые представили обновленные данные распространения COVID-19, передает пресс-служба KSE.

Согласно исследованию, распространение COVID-19 в Украине демонстрирует сезонность.

В Школе объясняют, что динамика соответствует желтому сценарию, по которому можно прогнозировать около 4 тысяч умерших до конца года. При таком сценарии, карантин продлится весь год.

Зеленый сценарий, по которому прогнозировалась тысяча смертей до конца года, не наблюдается - количество смертей уже превысило тысячу.

Черный сценарий, который соответствует 7 тысячам умерших по состоянию на конец 2020 года, остается вероятным.

Возможным остается также желто-зеленый сценарий - 2,5 тысячи смертей на конец года. При таком сценарии, возможна полная отмена карантина с 1 августа.

Желто-зеленый сценарий возможен в условиях усиленного соблюдения требований - масочный режим, мойка и дезинфекция рук, социальное дистанцирование.

Напомним, в Украине - снова антирекорд заражений COVID-19: за сутки - 994 случая , в общем заразились более 40 тыс. человек.