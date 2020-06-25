Реальное количество больных COVID-19 в Украине больше официальной статистики почти в 4 раза - Киевская школа экономики
Такие выводы сделали исследователи, которые представили обновленные данные распространения COVID-19, передает пресс-служба KSE.
Согласно исследованию, распространение COVID-19 в Украине демонстрирует сезонность.
В Школе объясняют, что динамика соответствует желтому сценарию, по которому можно прогнозировать около 4 тысяч умерших до конца года. При таком сценарии, карантин продлится весь год.
Зеленый сценарий, по которому прогнозировалась тысяча смертей до конца года, не наблюдается - количество смертей уже превысило тысячу.
Черный сценарий, который соответствует 7 тысячам умерших по состоянию на конец 2020 года, остается вероятным.
Возможным остается также желто-зеленый сценарий - 2,5 тысячи смертей на конец года. При таком сценарии, возможна полная отмена карантина с 1 августа.
Желто-зеленый сценарий возможен в условиях усиленного соблюдения требований - масочный режим, мойка и дезинфекция рук, социальное дистанцирование.
- Напомним, в Украине - снова антирекорд заражений COVID-19: за сутки - 994 случая , в общем заразились более 40 тыс. человек.
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