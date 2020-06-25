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Espreso.tvСпорт"Заря" отблагодарила фанатов, которые смотрели матч с "Десной" из автокрана

"Заря" отблагодарила фанатов, которые смотрели матч с "Десной" из автокрана


фото: facebook.com/FCZoryaLuhansk
Луганская "Заря" подарила комплекты игровой формы фанатам, которые арендовали автокран, чтобы посмотреть игру любимой команды против черниговской "Десны"

Об этом сообщает официальный twitter "Зари".

Болельщикам запрещено просматривать матчи вживую из-за пандемии коронавируса, однако эти фаны нашли оригинальный способ, чтобы поддержать любимую команду.

"Помните тех ребят, которые арендовали автокран и поддержали нас в игре с "Десной"? Мы не оставили их без внимания, подарив два комплекта формы и поблагодарив лично в телефонном разговоре. Еще раз говорим всем нашим болельщикам огромное спасибо за поддержку! Вместе мы сила ", - говорится в заявлении луганского клуба.

Встреча "Десна" - "Заря" завершилась со счетом 2: 1 в пользу гостей.

 

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