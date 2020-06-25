"Заря" отблагодарила фанатов, которые смотрели матч с "Десной" из автокрана
Об этом сообщает официальный twitter "Зари".
Болельщикам запрещено просматривать матчи вживую из-за пандемии коронавируса, однако эти фаны нашли оригинальный способ, чтобы поддержать любимую команду.
"Помните тех ребят, которые арендовали автокран и поддержали нас в игре с "Десной"? Мы не оставили их без внимания, подарив два комплекта формы и поблагодарив лично в телефонном разговоре. Еще раз говорим всем нашим болельщикам огромное спасибо за поддержку! Вместе мы сила ", - говорится в заявлении луганского клуба.
Встреча "Десна" - "Заря" завершилась со счетом 2: 1 в пользу гостей.
Помните тех ребят, Которые арендовалы автовышку и поддержал нас в игре с Десной? Мы НЕ оставили их без внимания, подарил два комплекта формы и поблагодарив лично в телефонном разговоре. Ещё раз говорим всем нашим болельщикам огромное спасибо за поддержку! Вместе мы сила! pic.twitter.com/OqmM1qAt9V- FC Zorya Luhansk (@FCZoryaOfficial) June 25, 2020
- 22 июня стало известно, что двое фанатов луганской "Зари" арендовали автокран , чтобы посмотреть игру любимой команды на стадионе.
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