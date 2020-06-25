"Плохо будет всем": Зеленский предположил пик эпидемии COVID-19 посреди лета

25 июня, 2020, 14:04

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Зеленский отметил, что считает недостаточной работу по разъяснению людям необходимости соблюдения карантина.

"У нас в некоторых регионах заполнено уже более половины койкомест, а количество больных ежедневно растет. Если не остановить этот рост, будем иметь пик заболевания прямо посреди лета. Плохо будет всем", - сказал он.

Напомним, в Украине - снова антирекорд заражений COVID-19: за сутки - 994 случая.