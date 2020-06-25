"Плохо будет всем": Зеленский предположил пик эпидемии COVID-19 посреди лета
25 июня, 2020, 14:04
Президент Владимир Зеленский заявил, что если не остановить рост числа случаев COVID-19, то пик может быть прямо посреди лета
Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.
Зеленский отметил, что считает недостаточной работу по разъяснению людям необходимости соблюдения карантина.
"У нас в некоторых регионах заполнено уже более половины койкомест, а количество больных ежедневно растет. Если не остановить этот рост, будем иметь пик заболевания прямо посреди лета. Плохо будет всем", - сказал он.
Напомним, в Украине - снова антирекорд заражений COVID-19: за сутки - 994 случая.
Читайте также
-
22 июня, 2020 Практическая конспирология
-
-
-
-
19 июня, 2020 Удушающее величие