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Espreso.tvОбщество"Плохо будет всем": Зеленский предположил пик эпидемии COVID-19 посреди лета

"Плохо будет всем": Зеленский предположил пик эпидемии COVID-19 посреди лета


фото: president.gov.ua
Президент Владимир Зеленский заявил, что если не остановить рост числа случаев COVID-19, то пик может быть прямо посреди лета

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Зеленский отметил, что считает недостаточной работу по разъяснению людям необходимости соблюдения карантина.

"У нас в некоторых регионах заполнено уже более половины койкомест, а количество больных ежедневно растет. Если не остановить этот рост,  будем иметь пик заболевания прямо посреди лета. Плохо будет всем", - сказал он.

Напомним, в Украине - снова антирекорд заражений COVID-19: за сутки - 994 случая.

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