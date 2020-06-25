Правительство упростило получение украинского резидентства для иностранного бизнеса

25 июня, 2020, 15:49

Кабмин поддержал введение электронного резидентства для иностранного бизнеса в Украине

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров в Telegram.

"Еще одна важная новость! Правительство дало зеленый свет е-резидентству! Об этом проекте я вам рассказывал еще в сентябре. И каждый день мы работаем над реализацией", - написал он.

Он добавил, что электронное резидентство уже в ближайшем будущем может сделать Украину привлекательной для ведения бизнеса иностранцами - прежде всего ІТ-специалистами.

Так, отныне иностранцы смогут получить онлайн и без необходимости посещать Украину украинские квалифицированные электронные подписи и регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика. Кроме того, е-резидентство даст возможность открыть онлайн счет в украинском банке и упростит доступ к административным услугам в Украине.

"Создаем этот проект для представителей креативной индустрии - ІТ, маркетинг, реклама, гейминг. Первыми е-резидентами видим иностранных ІТ-специалистов, работающих на украинские компании, а также специалистов из стран Азиатско-Тихоокеанского региона и ближнего зарубежья, которым статус е-резидента Украины поможет эффективно сотрудничать на европейском рынке", - отметил Федоров.

Он также подчеркнул, что все е-резиденты будут проходить тщательную проверку в Украине со стороны правоохранительных и финансовых органов, а также Минцифры.

Федоров добавил, что сейчас Минцифры вместе с другими государственными органами должно разработать нормативную базу для запуска проекта. Так, планируется, что до конца года будет запущен портал е-резидентства и регистрация первых е-резидентов.