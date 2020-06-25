Правозащитники обратились к ОБСЕ с просьбой усилить давление на РФ из-за блокирования украинских медиа в оккупированном Крыму

25 июня, 2020, 08:59

Член "Крымской правозащитной группы" Ирина Седова заявила, что Россия усилила системные блокировки вещания украинских медиа в оккупированном Крыму и обратилась к странам-участницам ОБСЕ усилить давление на РФ

Об этом она сообщила в Вене во время онлайн-заседание ОБСЕ, передает Радио Свобода .

Седова отметила, что по состоянию на июнь 2020 году Россия "не только продолжает, но и усиливает системные блокировки вещания независимых украинских медиа в Крыму".

По ее словам, действия России существенно ограничивают доступ к информации независимых украинских онлайн-медиа и ФМ-радиостанций для жителей аннексированного Крыма. Также в условиях пандемии коронавируса такая политика России в Крыму еще больше усложняет ситуацию, лишая людей доступа к независимой информации о ситуации с коронавирусом в Украине, от которой непосредственно зависит жизнь и здоровье людей.

"Поэтому Крымская правозащитная группа обращается к представителям стран-участниц ОБСЕ с просьбой усилить давление на Российскую Федерацию для того, чтобы она прекратила блокирование медиа и другие незаконные ограничения свободы слова в Крыму. А также чтобы Российская Федерация прекратила нарушать ряд обязательств перед другими странами-участницами ОБСЕ ", - отметила Седова.

Правозащитники отмечают, что в аннексированом Крыму ухудшилась ситуация с приемом украинского FM-радиосигнала. Так, в июне сигнал украинских FM-радиостанций слышать только в 5 из 19 населенных пунктов.

Россия прекратила вещание украинских СМИ на захваченных ею территориях Украины. Украинские средства массовой информации постоянно ищут способы передачи своего сигнала для аудитории на неподконтрольных Киеву территориях.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb