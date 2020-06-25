ПолитКлуб Виталия Портникова "в 21:15: главные события и скандалы недели
25 июня, 2020, 19:13
Присоединяйтесь к просмотру очередного выпуска ток-шоу "ПолитКлуб" Виталия Портникова на телеканале Еспрессо. Прямой эфир начнется в 21:15
Ведущий и гости программы обсудят главные события, в частности то, что Украина попала в "красную зону" из-за высокой заболеваемости коронавирусом, стихийное бедствие на западе страны и громкие политические скандалы.
К разговору присоединятся:
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Ростислав Павленко, народный депутат, фракция "Европейская солидарность"
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Ярослав Юрчишин, народный депутат, фракция "Голос"
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Сергей Таран, политолог
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Сергей Щербина, главный редактор "РБК-Украина"
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Владимир Горбач, политолог
Зрители телеканала Еспресо также смогут стать полноправными участниками программы и задать свой вопрос Виталию Портникову. Присоединяйтесь к эфиру после 22:30 с помощью скайпа PolitClub и звоните в студию - 044-333-49-53
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