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Espreso.tvОбществоПолитКлуб Виталия Портникова "в 21:15: главные события и скандалы недели

ПолитКлуб Виталия Портникова "в 21:15: главные события и скандалы недели

Присоединяйтесь к просмотру очередного выпуска ток-шоу "ПолитКлуб" Виталия Портникова на телеканале Еспрессо. Прямой эфир начнется в 21:15

Ведущий и гости программы обсудят главные события, в частности то, что Украина попала в "красную зону" из-за высокой заболеваемости коронавирусом, стихийное бедствие на западе страны и громкие политические скандалы.

К разговору присоединятся:

  • Ростислав Павленко, народный депутат, фракция "Европейская солидарность"

  • Ярослав Юрчишин, народный депутат, фракция "Голос"

  • Сергей Таран, политолог

  • Сергей Щербина, главный редактор "РБК-Украина"

  • Владимир Горбач, политолог

    Зрители телеканала Еспресо также смогут стать полноправными участниками программы и задать свой вопрос Виталию Портникову. Присоединяйтесь к эфиру после 22:30 с помощью скайпа PolitClub и звоните в студию - 044-333-49-53

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