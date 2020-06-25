ПолитКлуб Виталия Портникова "в 21:15: главные события и скандалы недели

25 июня, 2020, 19:13

Присоединяйтесь к просмотру очередного выпуска ток-шоу "ПолитКлуб" Виталия Портникова на телеканале Еспрессо. Прямой эфир начнется в 21:15

Ведущий и гости программы обсудят главные события, в частности то, что Украина попала в "красную зону" из-за высокой заболеваемости коронавирусом, стихийное бедствие на западе страны и громкие политические скандалы.

К разговору присоединятся: