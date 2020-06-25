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Espreso.tvОбществоПланируем интегрировать систему eHealth в приложение "Дия", - МОЗ

Планируем интегрировать систему eHealth в приложение "Дия", - МОЗ


фото: coursera.org
Министерство здравоохранения имеет намерение интегрировать электронную систему здравоохранения eHealth с порталом и приложением "Дия"

Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения Украины по вопросам цифрового развития, цифровой трансформаций и цифровизации Ярослав Кучер во время пресс-брифинга в четверг.

"Многое в планах, в частности совместно с партнерами из Министерства цифровой трансформации хотим осуществить интеграцию системы eHealth в портал и приложения" Дия ". Мы хотим подписывать электронной декларации онлайн без необходимости визита к врачу, чтобы врача можно было выбирать самостоятельно. Этот шаг требует не только решения технических вопросов, но и административных. Мы с этим работаем. работаем также по системе "е-Малютка", чтобы можно было прямо в роддоме онлайн зарегистрировать все документы ", - сообщил Кучер.

Заместитель министра отметил, что система eHealth позволяет врачам использовать ограниченный функционал на смартфоне.

"О больниц - не все сейчас, к сожалению, переходят на электронную систему здравоохранения, но это связано прежде всего с техническими проблемами, наличием техники. Но сама система eHealth позволяет даже использовать ограниченный функционал на смартфоне", - отметил Кучер .

По его словам, защита и актуальные медицинские данные - это их приоритет.

"Мы работаем над развитием системы eHealth. Мы это делаем, чтобы обеспечить полностью прозрачное и четкое финансирование системы здравоохранения Украины. Когда пациент приходит в медучреждение и данные по нему сохраняются, мы можем прогнозировать и планировать бюджетные проекты. Система также позволяет сократить административную нагрузку на врачей. Уход от справок, они должны предоставляться онлайн, быть доступными в электронном режиме. Когда мы развиваем систему eHealth, мы создаем новый рынок ІТ-продуктов в Украине, ведь с нами работают многие медицинских информационных систем ", - добавил замминистра .

Отметим, систему eHealth на уровне Минздрава начали внедрять по Ульяны Супрун.

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