Паводки в западных областях: прокуратура открыла производство по вырубке лесов

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Ивано-Франковской области.

"На территории Прикарпатья выпало превышаещее норму количество осадков, в результате чего погибли 3 человека, подтоплено более 10 тыс жилых домов, разрушено 150 км дорог и 90 мостов, повреждено 586 дорог и 169 мостов, уничтожено 4 146 м берегоукрепления. Их возникновение, вероятно, стало возможным в результате массового уничтожения объектов растительного мира, вырубки лесов, ненадлежащего осуществления лесохозяйственной деятельности и невыполнение мероприятий по охране окружающей природной среды должностными лицами", - говорится в сообщении.

В настоящее время продолжаются первоочередные следственные действия.

Также прокуратура добавила, что за 5 месяцев 2020 года по фактам нарушений в сфере охраны природных ресурсов начато 94 уголовных производства.

Напомним, 22 июня в Ивано-Франковской области из-за резкого ухудшения погодных условий и сильных дождей начались паводки, все средства МВД направлены для борьбы со стихией в регионе.

В связи со стихийным бедствием в западных областях, вызванном паводком, "Европейская Солидарность" требует немедленного выделения Кабмином средств из Резервного фонда на преодоление катастрофы.

Власти Прикарпатья заявилиа, что будут просить у правительства на преодоление последствий июньского наводнения ориентировочно 400 млн грн.

Для помощи по преодолению последствий наводнений в Ивано-Франковской области туда перебросили дополнительно 150 нацгвардейцев.

На западе Украины из-за непогоды подтоплены 285 населенных пунктов, разрушено 64 моста.

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