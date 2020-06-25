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Espreso.tvОбществоПаводки в западных областях: прокуратура открыла производство по вырубке лесов

Паводки в западных областях: прокуратура открыла производство по вырубке лесов

Прокуратура начала уголовное производство из-за массового уничтожения растительного мира, что, вероятно, привело к стихийному бедствию на территории Ивано-Франковской и других областей

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Ивано-Франковской области.

"На территории Прикарпатья выпало превышаещее норму количество осадков, в результате чего погибли 3 человека, подтоплено более 10 тыс жилых домов, разрушено 150 км дорог и 90 мостов, повреждено 586 дорог и 169 мостов, уничтожено 4 146 м берегоукрепления. Их возникновение, вероятно, стало возможным в результате массового уничтожения объектов растительного мира, вырубки лесов, ненадлежащего осуществления лесохозяйственной деятельности и невыполнение мероприятий по охране окружающей природной среды должностными лицами", - говорится в сообщении.

В настоящее время продолжаются первоочередные следственные действия.

Также прокуратура добавила, что за 5 месяцев 2020 года по фактам нарушений в сфере охраны природных ресурсов начато 94 уголовных производства.

  • Напомним, 22 июня в Ивано-Франковской области из-за резкого ухудшения погодных условий и сильных дождей начались паводки, все средства МВД направлены для борьбы со стихией в регионе.
  • В связи со стихийным бедствием в западных областях, вызванном паводком, "Европейская Солидарность" требует немедленного выделения Кабмином средств из Резервного фонда на преодоление катастрофы.
  • Власти Прикарпатья заявилиа, что будут просить у правительства на преодоление последствий июньского наводнения ориентировочно 400 млн грн.
  • Для помощи по преодолению последствий наводнений в Ивано-Франковской области туда перебросили дополнительно 150 нацгвардейцев.
  • На западе Украины из-за непогоды подтоплены 285 населенных пунктов, разрушено 64 моста.

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