Паводки на Западной Украине: "Укравтодор" назвал сумму убытков

25 июня, 2020, 14:50

Общая стоимость ущерба, нанесенного дорожному хозяйству вследствие наводнений в Западной Украине, составляет 234, 4 млн грн

Об этом сообщает пресс-служба "Укравтодора" на странице в Facebook.

"Общая стоимость ущерба, нанесенного дорожному хозяйству, составляет 234, 4 млн грн", - говорится в сообщении.

В пресс-службе также сообщили, что 25 июня проезд по дорогам государственного значения Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской и Черновицкой областей осуществляется без ограничений.

В то же время, по информации "Укравтодора", в Чернвивецький области разрушено и повреждено пять автомобилльних дорог общего пользования государственного значения и искусственные сооружения на них общей ориентировочной стоимостью убытков 40,68 млн грн. Для ликвидации последствий стихии задействовано 53 единицы техники и 71 работник и жители с. Ростока.

В Ивано-Франковской области были повреждены и разрушений пять автомобильных дорог общего пользования государственного значения и искусственные сооружения на них ориентировочной стоимостью убытков 104 млн грн. Для ликвидации последствий стихии задействовано 34 единицы техники и 87 работников подрядных организаций.

В Закарпатской области были повреждены и разрушения 4 автомобильные дороги общего пользования государственного значения и искусственные сооружения на них с общей ориентировочной стоимостью убытков 23988000 грн. Для ликвидации последствий стихии задействовано 23 единицы техники и 37 работников подрядных организаций.

Во Львовской области в результате подтопления дороги и уровнем воды над проезжей частью 25 см ограничено движение автотранспортуна Т-14-19 Николаев - Жидачев - Калуш (км 43 700). Для ликвидации последствий стихии задействовано 5 единиц техники и 23 работника подрядных организаций.

В Тернопольской области произошло нанесения ила на 65 км дорог государственного значения и заилено 4 моста, 186 м. П. Труб.

Отмечается, что службой автомобильных дорог в Тернопольской области выдано отдельное поручение о создании дежурных бригад по ликвидации насидкив стихии в случае ее возникновения. Подрядные организации обеспечены персоналом (15 бригад по 5 человек), техникой (автогрейдера - 10 шт., Экскаваторы - 12 шт. И др.) для безотлагательного реагирования.