Паша, сегодня твой звездный час: тренер "Ворсклы" Максимов рассказал секрет успеха в Кубке Украины

25 июня, 2020, 16:16

Главный тренер полтавской "Ворсклы" Юрий Максимов доволен выходом команды в финал Кубка Украины по футболу

Об этом сообщили корреспонденты программы "Футбольный формат" на Еспресо.TV .

Основное время полуфинальной встречи завершился ничьей 1:1, а в серии пенальти полтавская команда победила 3:2. Героем послематчевой серии пенальти стал 16-летний голкипер "Ворсклы" Павел Исенко, отразивший три удара соперников.

"Я очень рад. Сказал ребятам, что раз в жизни можем попасть в финал. Трудно, конечно, но слава Богу получилось, играли "через не могу". "Мариуполь" - сильная команда и они стремились к финалу. Но мы счастливы, что добились своего. Никто не знает, что будет завтра или послезавтра. Сегодня мы едем и отдыхаем, а дальше посмотрим", - рассказал Максимов.

Также тренер признался, как ему пришла идея выпустить 16-летнего голкипера на серию послематчевых пенальти.

"Мы повезли к "Мариуполю" трех вратарей. Я сказал Исенко: "Паша, сегодня твой звездный час. Если будет ничья, выйдешь и все отобьешь". Так оно и произошло. Чутье, что самое важное, меня не подвело", - сказал Юрий Максимов.