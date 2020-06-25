Омбудсмен Денисова осудила заявления нардепа "слуги" Третьяковой о детях "очень низкого качества"
Об этом уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова выпустила заявление в Facebook.
"Проявления языка вражды, призывы к насилию и дискриминации недопустимы и должны решительно осуждаться в любом демократическом обществе. Подчеркиваю, что в соответствии с Уставом Организации Объединенных Наций основой обеспечения свободы, справедливости и мира является признание присущего достоинства, равных и невод" емких прав всех членов общества ", - отметила Денисова.
Украинский омбудсмен отметила, что во Всеобщей декларации прав человека провозглашено, что дети имеют право на особую заботу и помощь.
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"Признавая, что родители несут основную ответственность за обеспечение в пределах своих способностей и финансовых возможностей условий жизни, необходимых для развития ребенка в соответствии со статьей 27 Конвенции государство взяло на себя обязательство принимать необходимые меры по оказанию помощи родителям в осуществлении этого права и в при необходимости оказывать материальную помощь и поддерживать программы по обеспечению питанием, одеждой и жильем. Именно поэтому в рамках своих возможностей государство должно определять виды социальной помощи и поддержки тем украинским семьям, нуждающимся ", - отметила Денисова.
Омбудсмен "решительно осудила призывы к таким методам, как принудительная кастрация, стерилизация человека, заявления о делении на качественных и некачественных детей".
Людмила Дениисова обратилась к председателю парламента, народных депутатов Украины принять все возможные меры, направленные на недопущение посягательств на основополагающие права человека, отступления от демократических ценностей и не допускать дискриминационных призывов.
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