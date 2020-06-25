Окружной админсуд Киева открыл производство по изменению головы и наблюдательного совета ПриватБанка

25 июня, 2020, 14:49

Истец просит суд признать противоправной бездеятельностью ненаправленные Нацбанком в ПриватБанк требования о смене руководителей за несоблюдение закона о безупречной деловой репутации

Об этом сообщает пресс-служба Окружного административного суда города Киева (ОАСК) на странице в Facebook.

"Окружной административный суд города Киева открыл производство по делу по изменению Председателя и членов Наблюдательного Совета" Приватбанка ", - говорится в сообщении.

Отмечается, что ответчиком в данном иске указан Национальный банк Украины.

В Пресс-службе также сообщили, что ОАСК осуществлять рассмотрение данного дела по правилам упрощенного искового производства без уведомления (вызова) сторон коллегией в составе трех судей.

В ОАСК напомнили, что истец просит суд признать противоправной бездеятельность Национального банка Украины, которая заключается в не самом направлении к "ПриватБанка" требования об изменении его руководителей - председателя и членов наблюдательного совета Шэрон Искья, Артема Шевалева, Арана Кляйна, Юлии Мецгер, Сергея Алексеенко, Надира Шейха, Себастьяна Шьонайх-Каролата, Романа Сульжик и Ольги Томаш за несоблюдение этими лицами требований закона о безупречно деловую репутацию.

Также ОАСК просят направить в "ПриватБанка" требование об изменении соответствующих руководителей.