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Espreso.tvОбществоОбмен пленными: Красный Крест заявил, что поможет найти 15 человек в ОРДЛО

Обмен пленными: Красный Крест заявил, что поможет найти 15 человек в ОРДЛО

Представители ОРДЛО не подтверждают списки гражданских лиц, находящихся в застенках оккупированного Донбасса, их родственники обратились в Красный Крест

Об этом НВ рассказала председатель Всеукраинского движения семей пленных "Возвращение домой" Лариса Шевандина после встречи с главой миссии Международного комитета Красного Креста в Украине Флоранс Жилет.

Представителям МККК передали 15 заявлений с фактами, как и где были задержаны пленные, а в некоторых случаях, где именно пленные содержатся в ОРДЛО.

По словам Шевандиной, оккупанты принципиально не хотят подтверждать пленных и включать в список для обмена в Минске, как особо непримиримых людей. Об их судьбе минимум информации.

"Украина их подает, а в ОРДЛО говорят, что их просто у них нет. Это неправда. Например, я знаю, что моего мужа задержали 5 лет назад на блокпосту под Дебальцево и перевезли с мешком на голове в Донецк. И больше ничего. В других случаях родственники точно знают, в какой тюрьме находится их близкий", - объясняет женщина.

Красный Крест может помочь с верификацией, а также получить допуск к местам содержания.

Представители МККК пообещали, как говорит жена Олега Шевандина, обратиться к ОРДЛО с запросом о получении информации и личной проверки, в каких условиях содержатся данные 15 пленных украинцев.

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