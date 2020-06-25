Обмен пленными: Красный Крест заявил, что поможет найти 15 человек в ОРДЛО
Об этом НВ рассказала председатель Всеукраинского движения семей пленных "Возвращение домой" Лариса Шевандина после встречи с главой миссии Международного комитета Красного Креста в Украине Флоранс Жилет.
Представителям МККК передали 15 заявлений с фактами, как и где были задержаны пленные, а в некоторых случаях, где именно пленные содержатся в ОРДЛО.
По словам Шевандиной, оккупанты принципиально не хотят подтверждать пленных и включать в список для обмена в Минске, как особо непримиримых людей. Об их судьбе минимум информации.
"Украина их подает, а в ОРДЛО говорят, что их просто у них нет. Это неправда. Например, я знаю, что моего мужа задержали 5 лет назад на блокпосту под Дебальцево и перевезли с мешком на голове в Донецк. И больше ничего. В других случаях родственники точно знают, в какой тюрьме находится их близкий", - объясняет женщина.
Красный Крест может помочь с верификацией, а также получить допуск к местам содержания.
Представители МККК пообещали, как говорит жена Олега Шевандина, обратиться к ОРДЛО с запросом о получении информации и личной проверки, в каких условиях содержатся данные 15 пленных украинцев.
- Адвокат политзаключенных в РФ Николай Полозов заявил о том, что не видит прогресса в вопросе освобождения заложников Кремля.
Читайте также
-
-
-
-
19 июня, 2020 Удушающее величие
-
Читайте также
-
-
-
19 июня, 2020 Удушающее величие